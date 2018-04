Côte d’Ivoire/ Un présumé gang de coupeurs de route démantelé à Niakara

Niakara, 26 avr (AIP)- Cinq individus, soupçonnés de culpabilité dans plusieurs agressions de domiciles et attaques armées sur les pistes d’accès à Niakara (Centre-nord, région du Hambol) ont été appréhendés dans divers quartiers de la ville par la brigade de gendarmerie qui les a mis à la disposition de la justice à Katiola, a appris l’AIP, mercredi. Les sieurs Stéphane Koné, 20 ans, et Roland Koné, 24 ans, ont été mis aux arrêts le jeudi 19 avril par la brigade de gendarmerie de Niakara suite à une plainte d’un usager de la route qui a nommément accusé le premier cité d’implication dans une agression survenue sur une piste villageoise trois jours plus tôt. Une enquête, rondement menée par les forces de l’ordre de Niakara exploitant...

