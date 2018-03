Côte d’Ivoire / Un plan stratégique des actions du MIS en cours d’élaboration

Les agents du ministère de l"intérieur et de la sécurité lors de l'atelier de formation à Yamoussoukro

Yamoussoukro, 07 mars (AIP)-Les points focaux en gestion axée sur les résultats (GAR) du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité (MIS) réfléchissent depuis lundi, à Yamoussoukro, dans le cadre d’un atelier de formation en vue de l’élaboration d’un plan stratégique pour garantir les actions dudit ministère. L’atelier de formation en GAR, y compris la planification stratégique et le suivi-évaluation, est initié par la direction des Etudes, de la programmation et du suivi-évaluation (DEPSE) et s’inscrit dans le programme de coopération Côte d’Ivoire-UNICEF, à travers sa composante planification, suivi-évaluation. Il vise la dynamique et la mise en œuvre efficace du plan national de développement (PND) 2016-2020 et la perspective de l’élaboration...

