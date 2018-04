Côte d’Ivoire/ Un patriarche décédé à 111 ans inhumé à Bécédi

Un patriarche décédé à 111 ans inhumé à Bécédi

Sikensi, 15 avr (AIP)- Le patriarche le plus âgé de Bécédi (commune de Sikensi), N’Dri N’Guessan René, décédé à 111 ans, a été inhumé samedi au cimetière du village. Un hommage traditionnel lui a été rendu, vendredi, après la levée de corps, et samedi matin sur la place du jardin de Bécédi, par les sept générations du village, en présence des chefs traditionnels du département de Sikensi et une foule de nombreux admirateurs. Sa mémoire « d’honnête homme humble » et de « planteur exemplaire » a été saluée par tous les participants aux obsèques, notamment ses pairs de la génération M’Borouma. Conformément à la tradition Abidji, les générations ont effectué des tours d’honneur du village, les neveux du défunt ont partagé...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.