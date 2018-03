Côte d’Ivoire/ Un orage fait des dégâts dans des écoles primaires de Nangoniékaha et de Sérigbokaha (Niakara)

Niakara, 03 mars (AIP) – Une pluie accompagnée d’orage a causé d’importants dégâts matériels dans les Écoles primaires publiques (EPP) de Nangoniékaha et Sérigbokaha, deux localités villageoises respectivement au Nord et Sud de la ville de Niakara (centre-nord, région du Hambol), a constaté l’AIP. Des intempéries (pluie avec vent violent), survenues jeudi aux environs de 15H à Nangoniékaha, ont décoiffé le bâtiment abritant trois salles de classes, un bâtiment pourtant réhabilité en 2016, et le bureau du directeur à l’EPP du village. Une écolière, inscrite au Cours élémentaire 2 ème année (CE 2), a été touchée à la tête par un projectile. Elle a été prise en charge avec succès au dispensaire rural de Arikokaha, localité chef-lieu...

