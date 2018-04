Côte d’Ivoire/ Un orage fait de nombreux dégâts à Tortiya

De nombreux dégâts causés par une tornade à Tortiya.

Niakara, 24 avr (AIP) – Un orage, survenu dans la ville de Tortiya et ses environs, a causé des nombreux dégâts matériels, dont des logements d’enseignants, a constaté l’AIP sur place. Selon plusieurs témoignages d’habitants, la pluie accompagnée de vents violents a décoiffé, dans la nuit de vendredi à samedi, plusieurs logements, dont ceux des directeurs des Écoles primaires publiques (EPP) de Tortiya 2B et Ardjoumakaha, une localité près de l’ex-ville diamantifère. Ces fonctionnaires et leurs familles, désormais sans abris, ont été contraints de trouver refuge chez des collègues, solidarité oblige, a-t-on fait savoir. Cette tempête nocturne n’a pas causé de perte en vie humaine, souligne-t-on. (AIP) jbm/kkf/akn/fmo

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.