Côte d’Ivoire/ Un nouveau président de COGES au collège moderne de Téhini

Téhini, 10 fév (AIP)- Le collège moderne de Téhini (Nord-est, région du Bounkani) a un nouveau président du Comité de gestion (CGES) en la personne de Kambiré Kpéité. La passation des charges entre lui et son prédécesseur a eu lieu samedi, au sein de l’établissement en présence du chef d’établissement Goli Bonaventure et des parents d’élèves. Le nouveau président a reconnu les lourdes charges qui l’attendent et entend bien relever ce défi. (AIP) ga/fmo

