Côte d’Ivoire/ Un nouveau-né disparu à la maternité de Blolequin

Blolequin, 28 jan (AIP)- Un bébé âgé seulement de quelques heure a disparu dans la nuit du vendredi, jour de sa naissance, à la maternité de l’hôpital général de Blolequin par un inconnu, a appris l’AIP. Selon la mère de l’enfant, l’acte s’est produit au moment où elle était plongée dans un profond sommeil en attendant son mari car l’enfant avait un problème respiratoire et l’hôpital avait décidé de son transfert au Centre hospitalier régionale (CHR) de Guiglo. «Quant la sage-femme nous a dit que l’enfant avait un problème respiratoire et qu’il devait être évacué d’urgence vers le CHR de Guiglo, j’attendais mon mari pour donner son accord. C’est ainsi je me suis endormie et ma surprise fut grande de ne...

