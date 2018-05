Côte d’Ivoire/ Un mort et sept blessés dans un accident de la circulation près de Tanda

Un mort et sept blessés dans un accident de la circulation vers Tanda, le 04/05/2018

Tanda, 06 mai (AIP) – Un accident de la circulation survenu près de Tanda a fait un mort et sept blessés. Kouman Abou Ouattara, 41 ans, un conducteur de taxi-brousse a été tué vendredi aux environs de 20H30 mn à cinq kilomètres de Tanda, sur l’axe menant à Koun-Fao. A bord d’une Volkswagen noire, conduisant des passagers dans différentes localités du département, Kouman Abou Ouattara n’a eu le temps d’éviter la Toyota Corolla grise qui roulait à vive allure et avec laquelle il est d’abord entré en collision avant de terminer sa course avec un poids lourd vide de la société RIMCO Logistic, chargée du transport de manganèse Bondoukou- Abidjan. Le jeune acheteur de noix de cajou, conducteur de la Toyota, en provenance d’Iguela pour Tanda, distant...

