Côte d’Ivoire / Un mort dans un accident sur l’axe Bouaflé-Zuénoula

Le véhicule accidenté qui a perdu la perdu à l'un des occupants vers Zuenoula

Zuénoula, 26 avr (AIP) – Un grave accident survenu sur l’axe Bouaflé-Zuénoula a fait un mort. Selon des témoins de l’accident survenu à 12 km de Zuénoula, dans le village de Bibikorefla, il s’agit d’une voiture personnelle qui a fait une sortie de route et est entrée dans un champ d’anacardiers. La victime non encore identifiée et les blessés ont été conduits à la morgue et à l’hôpital général de Zuénoula. (AIP) Akr/aaa/fmo

