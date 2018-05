Côte d’Ivoire/ Un mort après une sortie de route d’un tricycle à Oumé

Oumé, 07 mai (AIP)- Le chauffeur d’un tricycle, Dosso Lacina, a trouvé la mort, dimanche, à Oumé, après une sortie de route de son engin qui a voulu éviter un véhicule à un carrefour de la ville, aux environs de 19h, au quartier Gatazra. Selon les témoins, le tricycle, chargé de banane et de quatre passagers, roulait à vive allure en descendant une côte. Voulant éviter le véhicule de marque Peugeot qui traversait le carrefour, le conduit a paniqué et l’engin s’est retrouvé dans le caniveau. Dosso Lacina s’est brisé le cou et le bras gauche avant de rendre l’âme sur le champ. Trois passagers du tricycle ont eu des fractures aux membres à l’exception de Kouamé Julienne qui s’est retrouvée d’une égratignure au niveau de la jambe gauche. Quant au...

