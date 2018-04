Côte d’Ivoire/ Un millier d’enfants découvre la culture des Abouré Ehivet de Bonoua

Le Popo carnaval de Bonoua a ouvert une lucarne aux tout petits

Bonoua, 13 avr (AIP) – Dans le cadre de la 38ème édition du Popo Carnaval de Bonoua, la « Journée de l’Enfant » tenue mercredi a permis à un millier d’enfants de découvrir et de se familiariser avec des faits culturels des us et coutumes des Aboué Ehivet de Bonoua. Les enfants, pour la plupart résidant dans la ville de Bonoua, ont entamé « leur Journée » par une visite de la cour royale. Reçus par les administrateurs du site, ils ont eu des enseignements relatifs à l’histoire et à l’organisation des Abouré Ehivet de Bonoua. La procession encadrée les a menés ensuite au stade municipal où ils ont participé à des ateliers modernes d’initiation à la peinture et à la céramique. Dans des ateliers traditionnels, ils se sont adonnés à des jeux, danses et...

