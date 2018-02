Côte d’Ivoire/ Un militaire prend les commandes du handball ivoirien

Le nouveau président de la Fédération ivoirienne de handball (FIHB), Dr Aboubacar Karaboué

Abidjan, 25 fév (AIP)- Le médecin Lieutenant-colonel, Dr Aboubacar Karaboué a pris depuis samedi, les commandes du handball ivoirien suite à son élection à la tête de la Fédération (FIHB) au cours de l’Assemblée générale élective, qui s’est déroulée au siège du Comité national olympique (CNO-CIV), à Abidjan, dans la commune de Cocody. Il a devancé son adversaire Jean Claude Boussou, avec 74 voix contre 37, au terme du second tour du scrutin. Quatre candidats étaient dans la course à la présidence de la FIHB. Les deux autres qui étaient Ehouma Boni et Paul Blesson sont tombés au premier tour. Dr Karaboué succède ainsi à un autre médecin militaire en la personne du Colonel Joseph Ouéréga, au terme de deux mandats consécutifs à la Fédération ivoirienne de...

