Côte d’Ivoire/ Un match de football pour sceller la cohésion sociale à Bouna

Un match de maracana à Bouna pour renforcer la cohésion sociale

Bouna, 22 avr (AIP)- L’association des élèves et étudiants du Bounkani dénommée « Binkadi » a organisé samedi, un match de football, à la place de la paix de Bouna, en vue de sceller la cohésion sociale au sein des jeunesses de la ville. Selon le président de cette association, Diabagaté Abdulkarim, le football est à la fois un sport tant adulé par la jeunesse et un excellent vecteur de communion et de partage. D’où le choix de l’association de convier autour de ce sport roi, les jeunesses de toutes les communautés du Bounkani afin de porter haut l’étendard de la cohésion sociale. Pour ce faire, deux équipes de la ville à savoir Kardioulasso et Koulangosso se sont fraternellement affrontées autour du ballon rond pour le triomphe de la paix...

