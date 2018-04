Côte d’Ivoire/ Un lycée international fête bientôt ses 50 ans d’existence à Abidjan

la table de séance, le directeur général du lycée international Descartes, M. Coulibaly en costume au milieu

Abidjan, 13 avr (AIP)- Les 50 ans d’existence du lycée international Descartes seront célébrés du 25 au 28 avril, a annoncé, mercredi, à Abidjan, le directeur général de cette école, Patrice Dodo Coulibaly en compagnie de ses collaborateurs lors d une conférence de presse. M. Coulibaly a indiqué que l’occasion est un prétexte pour faire le bilan des cinquante années d’existence, célébrer les anciens élèves et enseignants , insuffler un nouveau dynamisme et réfléchir sur la nouvelle vision pour maintenir la place de cet établissement de référence dans le peloton des écoles d’excellence ivoirienne et sur le plan international. « Au programme des festivités de cet anniversaire de cette école, il y aura la remise des prix d’excellence aux meilleurs...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.