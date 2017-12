Côte d’Ivoire/ Un investissement de 133 milliards FCFA dans l’Education d’ici à 2020 (Ouattara)

Le président de la République, Alassane Ouattra, s'adresse à la nation, le 31 décembre 2017

Abidjan, 1er jan (AIP)- Dans son traditionnel discours à la Nation, dimanche nuit, le président de la République, Alassane Ouattara a annoncé un investissement de 133 milliards FCFA dans le secteur de l’Education d’ici à 2020. Selon le chef de l’Etat, ce financement servira à la construction et à l‘équipement de 15 nouveaux établissements, à la réhabilitation de 23 nouveaux établissements d’enseignements techniques et professionnels à travers le pays. Il a également promis que le Gouvernement poursuivra la mise en œuvre de l’école obligatoire avec l’ouverture de 3440 classes dans le primaire, la construction de 40 collèges de proximité dans le secondaire et sept lycées avec internat pour les jeunes filles. Chaque année, le Gouvernement ivoirien accorde...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.