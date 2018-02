Côte d’Ivoire/ Un inconnu découvert sans vie à la gare routière de Niakara

Le corps sans vie du jeune homme retrouvé à la gare de Niakara

Niakara, 23 fév (AIP)- Un individu d’une vingtaine d’années, en partance pour le Burkina Faso pour cause de maladie, est décédé jeudi, à la gare routière de Niakara (Centre-Nord, région du Hambol), a constaté l’AIP. Le jeune homme en provenance d’un site d’orpaillage clandestin de la forêt classée de Loho, mercredi soir, village à 18 Km de piste à l’Est de Niakara, a été découvert étendu et mort devant une boutique à la gare de la ville de Niakara. Selon des témoins, dont Shérif Koné, membre du syndicat des transporteurs à Niakara, le jeune orpailleur était très mal en point, non accompagné et démuni de tout document d’identification. Il envisageait un retour au Burkina Faso ». La mairie de Niakara a procédé, en fin d’après-midi,...

