Côte d’Ivoire/ Un gynécologue recommande les méthodes naturelles de régulation de naissance

Femme dans un centre de santé avec son bébé

Abidjan, 07 fev (AIP)- Le gynécologue-obstétricien Pr Hervé Yangni Angaté recommande aux populations de pratiquer les méthodes naturelles de régulation de naissance dans le cadre de la santé reproductive. Selon Pr Yangni Angaté, les méthodes naturelles de contraception, à savoir la continence et la méthode Ogino sont plus bénéfiques pour la santé des populations, particulièrement pour les femmes. C’est pourquoi, il les invite à proscrire de leurs habitudes les méthodes de contraception chimique telle que les pilules, les implants et les stérilets qui ont des effets néfastes sur la santé des utilisatrices. Pr Yangni Angaté s’exprimait lors d’une conférence publique animée samedi à la faculté de médecine de l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il...

