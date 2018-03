Côte d’Ivoire/ Un guide religieux peulh invite sa communauté à s’inscrire dans l’émergence de la Côte d’Ivoire

Alpha Sidibé, un guide religieux musulman du Bounkani

Bouna, 1er mars (AIP)- Cheick Alpha Sidibé, un guide spirituel a invité jeudi, à Bouna, la communauté peulh du Bounkani, à s’inscrire résolument dans l’émergence de la Côte d’Ivoire, a-t-il fait savoir, au cours d’un entretien accordé à l’AIP. Selon Alpha Sidibé, la communauté peulh du Bounkani reste encore attachée à un certain nombre de pratiques qui ralentissent son essor, et qui fragilisent par conséquent sa contribution à l’émergence. Il a évoqué entre autre, le faible taux de scolarisation de la jeune fille peulh, le phénomène des enfants » talibés » une sorte d’enfants mendiants, les conflits entres agriculteurs et éleveurs et le phénomène de coupeurs de routes dont certains présumés membres sont issus de cette...

