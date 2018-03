Côte d’Ivoire/ Un guide religieux entend structurer la communauté peulh du Bounkani

Alpha Sidibé, un guide religieux musulman du Bounkani

Bouna, 1er mars (AIP)- Cheick Alpha Sidibé, un guide spirituel peulh entend structurer cette communauté dans tout le Bounkani, a-t-il fait savoir à l’AIP jeudi, au cours d’un entretien. Pour le guide spirituel, la région du Bounkani regorge d’une forte communauté Peulh en proie à des mésententes internes faute de structuration. Il entend donc mettre, dans les prochains jours, une plateforme de rencontres et d’échanges entre peulh pour une cohésion davantage consolidée en leur sein. « Nous allons, à partir des échanges et d’élections qui vont se tenir, élire un président régional qui parlera au nom de la communauté peulh devant l’administration et bien d’autres structures », a-t-il évoqué. Cheick Alpha Sidibé est, par ailleurs...

