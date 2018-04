Côte d’Ivoire/Un greffier mis aux arrêts à la suite d’un mariage tumultueux

Dame Julienne Boli Lou subissant des actes de violence.

Toumodi, 20 avr (AIP)-Le mariage du samedi 14 avril 2018 continue de faire des vagues avec l’arrestation du greffier stagiaire, Coulibaly Ibrahim qui a violemment poussé la plaignante pour l’empêcher d’avoir accès à la salle de mariage. Le greffier stagiaire Coulibaly Ibrahim, ami du marié qui a poussé violemment la plaignante dame Julienne Boli lou, a été mis aux arrêts et placé sous mandat de dépôt, jeudi, à la Maison d’arrêt et de correction de Toumodi. Coulibaly Ibrahim est poursuivi pour deux chefs d’accusation à savoir celui de non assistante à personne en danger et de coups et blessures volontaires. Coulibaly Ibrahim qui est en attente de son affectation après son stage au tribunal de Toumodi a été conduit en prison et sera jugé dans deux semaines. Le...

