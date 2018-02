Côte d’Ivoire/ Un grand groupe mondial de chimie ouvre son bureau régional à Abidjan

Président directeur général (PDG) de BASF en Afrique du Nord et de l’Ouest Khaldoun Bouacida

Abidjan, 06 fév (AIP) – Le plus grand groupe de chimie au monde, BASF, a inauguré mardi son nouveau bureau à Abidjan, renforçant ainsi la présence de la multinationale allemande en Afrique de l’Ouest. Selon le président directeur général (PDG) de BASF en Afrique du Nord et de l’Ouest, Khaldoun Bouacida, de par son dynamisme et sa position géographique, la Côte d’Ivoire représente un hub commercial et industriel pour l’Afrique de l’Ouest. «L’ouverture du bureau d’Abidjan montre l’intensification des activités de BASF en Côte d’Ivoire et en Afrique de l’Ouest, dans les domaines de la fourniture de matière première chimique pour les secteurs de l’agriculture, les produits de consommations, l’industrie minière, le traitement des eaux, la...

