Côte d’Ivoire/ Un Foyer pour les personnes du 3ème âge bientôt construit à Offa (Agboville)

La présidente de l'ONG Mamère, Nicole Koffi, procède à la pose de la première pierre du Foyer des personnes du 3ème âge d'Offa, le samedi 10 février 2018 (Photo/AIP: Asseu Yapo).

Abidjan, 11 fév (AIP) – Un Foyer pour les personnes du 3ème âge va bientôt voir le jour dans le village d’Offa, à une quinzaine de kilomètres du chef-lieu de préfecture Agboville, la pose de la première pierre de cette maison sociale a eu lieu samedi en présence du préfet intérimaire d’Agboville, du président du Conseil régional, partenaire du projet, et de la présidente de l’ONG Mamère, l’initiatrice. Selon la présidente de l’ONG Mamère, Nicole Koffi, ce Foyer pour les personnes du 3ème âge va permettre aux concernés issus du village hôte mais aussi des localités environnantes de s’y retrouver et de bénéficier de conseils et de soins de santé, de jeux ludiques pour passer du bon temps, tout en faisant partager leurs expériences de la vie aux...

