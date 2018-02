Côte d’Ivoire/ Un faux agent de l’ONUCI écope de 36 mois d’emprisonnement à Séguéla

La section de tribunal de Séguéla

Séguéla, 22 fév (AIP) – Coulibaly Tenon Nediambo, qui se faisait passer pour un agent de l’ex-Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), a été condamné mercredi, à 36 mois de prison pour escroquerie portant sur la somme de 300 000 francs subtilisée à Coulibaly Sounan, un ferronnier à qui son groupe et lui ont fait miroiter l’achat d’une soixantaine de portes et de fenêtres métalliques pour le compte de l’ONUCI. Muni d’un bon frappé du sceau de la structure dont la mission s’est achevée depuis quelques mois, le filou s’était rendu à l’atelier de Coulibaly Sounan pour passer sa fameuse commande. En l’absence du patron, c’est l’un des apprentis qui réceptionne le document et le lui remet dès son arrivée. Le ferronnier s’empresse d’appeler...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.