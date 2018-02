Côte d’Ivoire/ Un ex-prisonnier prend à nouveau douze mois pour le vol d’une poule à Bouna

La prison civile de Bouna

Bouna, 1er fév (AIP)- Ido Voubié, un ancien détenu ayant bénéficié de la récente grâce présidentielle, vient d’être encore condamné et ce, à douze mois d’emprisonnement ferme par la section de tribunal de Bouna, pour avoir soustrait frauduleusement et consommé le 18 janvier une poule ne lui appartenant pas. Le sieur Ido Voubié, après sa libération par grâce présidentielle début janvier, s’était retrouvé à Baledouo, un village du département de Bouna où il errait sans activité. Tenaillé par une faim de loup, ce burkinabé de 31 ans avait trimé dans les ruelles du village sans avoir la moindre nourriture. Après avoir épié quelques pistes de solutions, il décide de parcourir campements et champs pour avoir sa pitance du jour. C’est ainsi qu’il...

