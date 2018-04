Côte d’Ivoire/ Un espace de jeu promis aux clubs de maracana de Sinfra

Sinfra, 22 avr (AIP)- Un cadre du département de Sinfra, Gourey Hugues Alain Kouassi, parrain des clubs de sport de maracana dans ladite localité, a promis un espace de jeux à ces clubs afin que le maracana se rapproche des populations. Il a fait cette promesse après que le porte-parole des maracaniers, Téty Domélé, ait formulé une doléance pour l’acquisition d’un espace pour la construction d’une plateforme sportive qui va permettre la pratique continuelle du sport. Ce dernier a indiqué que la ville de Sinfra compte six clubs dont deux affiliés à la fédération ivoirienne de maracana et disciplines associées (FIMADA) et jusque-là, les maracaniers se contentent de squater les aires de jeux des établissements scolaires avec tout ce que cela comporte comme désagréments...

