Côte d’Ivoire/Un entrepôt de marchandises frauduleuses découvert à Yopougon

Tous ces produits n'ont fait l'objet d'aucune déclaration à la Douane.

Abidjan, 13 avril (AIP)- Les services des Douanes ivoiriennes ont découvert à la fin du mois de mars, à Azito dans la commune de Yopougon, un entrepôt contenant 20.621 cartons de vins, liqueurs et de champagnes dont les droits et taxes de la marchandise est estimée à 503,607 millions FCFA. Ces produits ont été présentés vendredi au secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo au cours d’une visite. Ils sont composées 7.726 cartons de vins rouge, blanc et pétillant, de 12.885 cartons de liqueurs et 10 cartions de champagne. Cette prise a été possible avec la complicité des riverains. Le directeur général des Douanes, colonel Da Pierre-Alphonse, a précisé que le champagne et d’autres produits...

