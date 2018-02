Côte d’Ivoire / Un enfant retrouvé noyé dans un puits à Tiébissou

Tiébissou, 26 fév (AIP) – Un enfant de quatre ans a été retrouvé mort dans un puits au lendemain de sa disparition, a appris l’AIP sur place. La famille Losseni habite au quartier Sokoura de Tiébissou dans une cour située non loin d’une zone marécageuse. Le samedi soir, pendant qu’il pleuvait, la famille constate l’absence de leur petit garçon. Les recherches aussitôt lancées se sont averées infructueuses. Dimanche matin, les recherches se sont poursuivies et ont abouti à la découverte du petit garçon dans un puits aménagé pour l’arrosage des cultures jardinières. Malheureusement, il a été retrouvé sans vie. Son corps a été retiré et les parents ont procédé aussitôt à son inhumation. (AIP) kbm/kkf/kam

