Côte d’Ivoire/ Un élu, bâtisseur d’école, célébré à Gagnoa

Gagnoa, 28 jan (AIP)- Joachim Djédjé Bagnon, président du conseil régional du Gôh, a été célébré samedi, à Kokouézo (son village natal 13 km de Gagnoa), par le ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (MENETFP), pour son œuvre de grand bâtisseur d’écoles. En tant que bâtisseur de quatre établissements d’enseignement secondaires général, dont le premier date de 1966 et d’un institut supérieur technique, l’homme aura largement contribué à l’éducation et à la formation de nombreux enfants de ce pays, a déclaré le conseiller technique au MENETFP, Ambehm Kouassi jonas, au nom de la ministre Kandia Camara. Il représentait la ministre à la cérémonie d’hommage organisé par les 112 enfants, petits-enfants...

