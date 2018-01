Côte d’Ivoire/ Un élève tué dans l’effondrement du mur d’une salle de classe à Débrimou (Dabou)

Le mur d'une école s’effondre sur des élèves à Débrimou.

Dabou, 23 jan (AIP) – Le mur arrière du bâtiment de trois classes abritant le bureau du directeur de l’école primaire publique (EPP) Abraham du village de Débrimou, situé à 5 km de la commune de Dabou, s’est effondré faisant plusieurs victimes dont un élève tué, a constaté l’AIP sur place. L’effondrement du mur a fait également six élèves blessés et deux ouvriers blessés grièvement. Selon le directeur de ladite école, Ando Cyrille, interrogé par l’AIP, le drame est survenu lundi, en fin d’après-midi, lors des travaux de rénovation et de renforcement du bâtiment engagés quelques heures plutôt par les ouvriers d’un entrepreneur, contacté par une bonne volonté qui entendait ainsi satisfaire aux multiples sollicitations du directeur de l’école. Face...

