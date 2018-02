Côte d’Ivoire/ Un écrivain propose des chantiers du développement de l’Afrique

« La Relance de l’Afrique » paru aux Éditions L’Harmattan, 2017

Abidjan, 24 fév (AIP)- Directeur d’un ‘Think-tank’, l’écrivain Emmanuel Nkunzumwami propose, dans son dernier ouvrage, intitulé « La Relance de l’Afrique » et publié par les Éditions l’Harmattan, des chantiers du développement des pays africains, sur la base d’un état des lieux des situations socioéconomiques et sociodémographiques comparées. Le livre qui, selon son auteur, a été conçu pour être « clair, simple, exhaustif sur tous les pays africains, complet et accessible à tous », pose la problématique d’un développement de l’Afrique reposant sur les Africains eux-mêmes. « Les Africains doivent bâtir eux-mêmes les fondamentaux de leur développement, les partenaires coopèrent ! »,...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.