Côte d’Ivoire/ Un don de 500 millions FCFA pour le développement du CREPMF

Abidjan, 08 fév (AIP)- Le président du Conseil régional de l’Epargne publique et des marchés financiers (CREPMF), Mamadou N’Diaye et le vice-président de la Banque Africaine de développement (BAD) chargé du secteur privé, de l’infrastructure et de l’industrialisation, Pierre Guislain, ont procédé jeudi, à la signature d’un accord de don du projet d’appui au développement du marché financier régional (PADMAFIR), d’une valeur de 80 dollars US, soit 500 millions de francs CFA. Le PADMAFIR est une initiative de la BAD en faveur du marché financier régional de l’UEMOA dans le cadre du financement du plan stratégique 2014-2021. Il bénéficie de l’appui du Fonds d’assistance au secteur privé africain (FAPA), du Japon et de l’Autriche. Les structures bénéficiaires...

