Côte d’Ivoire/ Un coupeur de route écope de 20 ans de prison à Korhogo

Korhogo, 27 fév (AIP) – Un coupeur de route a été condamné à 20 ans d’emprisonnement ferme mardi, à Korhogo, pour des faits d’association de malfaiteurs, vols en réunion et à main armée, avec le visage dissimulé sous un masque. Coulibaly Ibrahim Joël Olivier, âgé de 32 ans, a été dénoncé après beaucoup d’hésitations par un voisin de quartier, deux fois victimes de ses actes sur l’axe routier Kouroukouma – Ferkéssedougou, a indiqué le tribunal. A l’audience, il a plaidé non coupable, niant en bloc toutes les accusations dont celles de sa propre mère et celle du substitut du procureur qu’il a menacé de représailles quand il ressortirait de prison. Au contraire, il s’est présenté comme un paisible vulgarisateur, qui a été brutalement réveillé...

