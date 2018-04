Côte d’Ivoire /Un concours pour détecter des talents en milieu scolaire à Daloa

La président de l'ONG MEMA à Côté du député Soro. Photo prise le 28 avril 2018

Daloa, 29 avr (AIP) – L’ONG ‘Mon Education, mon avenir’ (MEMA) a organisé samedi, au centre d’accueil diocésain (CAD) de Daloa, un concours, dénommé « Les étoiles de l’excellence », pour détecter des talents en milieu scolaire. Ce concours, selon la présidente de l’ONG, Mme Fuchs Nicole, a pour objectif de permettre aux élèves de prendre conscience de leurs talents révélés ou endormis au niveau artistique, intellectuel et culturel. Cette activité, selon elle, va contribuer à l’amélioration du système éducatif ivoirien et à permettre d’occuper sainement les élèves et les aider à se détresser après les études. Quatre candidats seront retenus au niveau artistique et culturel, et quatre autres au niveau intellectuel. Ces candidats iront à la...

