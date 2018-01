Côte d’Ivoire / Un concours linguistique pour perfectionner le niveau de langue des étudiants de l’INPHB 

Démarrage à l'INP-HB des phases de poules de "la flamme linguistique" un concours de langue française

Yamoussoukro, 14 jan (AIP) – Un concours dénommé « La flamme linguistique » pour le perfectionnement du niveau de langue des étudiants de l’Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (INPHB) de Yamoussoukro a démarré samedi, avec les phases de poules en présence du chef de département langue et sciences humaines, le docteur Eugène Adama maître-assistant au CAMES. . Initié par Dr Richard Bayala, enseignant chercheur au département de langue et sciences humaines de L’INPHB, la « flamme linguistique » est un concours interne de langue française. Elle se veut une plate-forme d’échanges constructifs, de réflexion intellectuelle, et d’édification pour les étudiants, et vise surtout à encadrer...

