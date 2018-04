Côte d’Ivoire/ Un concours d’orthographe pour relever le niveau du français des élèves à San Pedro

Des élèves de la 6ème à la 3ème en train de composer au lycée Inagohi

San Pedro, 29 avr (AIP) – Un concours d’orthographe, dénommé « la dictée de l’excellence », a été organisé samedi à l’intention des élèves des lycées et collèges de San Pedro, par l’Alliance française, en collaboration avec la direction régionale de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle (DRENET-FP) de San Pedro. Ce concours a pour objectif de permettre aux élèves des classes d’examen et des classes intermédiaires de « contrôler leur connaissance de la langue française, de les mettre en confiance, les former pour être excellents », a-t-on expliqué. La première édition de ce concours d’orthographe a réuni 126 candidats dont 82 candidats du premier cycle. Ces candidats, toutes séries confondues,...

