Côte d’Ivoire/ Un comité de lutte contre l’insalubrité installé à Lakota

Lakota, 06 jan (AIP)- La ministre de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement durable, Anne Désirée Ouloto, a installé samedi, le comité de lutte contre l’insalubrité de Lakota, à l’occasion de la cérémonie officielle de la 11ème édition de l’opération ‘’Grand Ménage’’. Ce comité présidé par le préfet du département comprend des élus, des directeurs et chefs de service, des chefs traditionnels et des leaders d’opinion, soit une vingtaine de membres. En installant ce comité, la ministre Ouloto lui a signifié clairement son rôle. « En rentrant dans la ville de Lakota, j’ai été accueillie par les ordures. Si la ville continue d’être sale, vous serez responsables », a-t-elle déclaré à chacun des membres du comité. Pour renforcer...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.