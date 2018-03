Côte d’Ivoire/Un collège de proximité ouvert bientôt à Zahibohio (Gagnoa)

Madame Séa Yvette, conseillère technique du ministre MENETFP, a donné la bonne nouvelle aux populations de Zahibohio (Photo Aip Gagnoa 03/03/2018)

Gagnoa, 04 mars (AIP)- Le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle (MENETFP) annonce l’ouverture, dès la rentrée prochaine, d’un collège de proximité à Zahibohio, dans le département de Gagnoa. « Chers parents de Zahibohio, vous avez votre collège, prenez-en le plus grand soin », a déclaré samedi Mme Séa Djédjégné Yvette, conseillère technique au MENETFP, en allusion aux deux nouveaux bâtiments de six classes offerts par la fondation Orange Côte d’Ivoire. Elle a soutenu que les six classes avec latrines et une cantine scolaire vient renforcer l’offre éducative dans la région du Gôh. « Madame le ministre se fera fort de mettre à la disposition du village des enseignants et du personnel administratif,...

