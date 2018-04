Côte d’Ivoire/ Un collège de proximité à Sokala-Sobara (Dabakala) pour la rentrée scolaire prochaine

Un collège de proximité à Sokala Sobara (Dabakala) pour la rentrée 2018-2019

Dabakala, 14 avr (AIP)- Le conseil régional du Hambol a annoncé samedi la construction d’un collège de proximité dans la localité de Sokala-Sobara, dans le département de Dabakala, pour la rentrée scolaire 2018-2019. Trois bâtiments, comprenant des salles de classe et des bureaux administratifs, seront bâtis et livrés au plus tard en août 2018. Trois entreprises ont été sélectionnées pour la construction de cet établissement scolaire. Outre ces travaux, le président a également annoncé le reprofilage de plusieurs pistes villageoises dans la région. Il y a deux ans, des habitants de cette localité avaient saisi le conseil régional pour la construction d’un collège dans leur localité, prétextant que les élèves éprouvaient des difficultés à trouver des...

