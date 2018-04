Côte d’Ivoire / Un chercheur exprime ses doutes sur un vaccin contre le paludisme

L’épidémiologiste Cheikh Sokhna, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD) au Sénégal

Abidjan, 24 avr (AIP/SCIDEV.NET) – L’épidémiologiste Cheikh Sokhna, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD), a dit avoir de profonds doutes sur un éventuel vaccin contre le paludisme dans un entretien avec SCIDEV.Net lors de la septième conférence panafricaine de l’Initiative multilatérale sur le paludisme qui a réuni des représentants de 70 pays du 15 au 20 avril à Diamnadio au Sénégal. La conférence rassemblait des milliers de chercheurs, experts et représentants gouvernementaux et visait à jeter un regard sur deux décennies de progrès et se pencher sur les défis et perspectives pour en finir avec le paludisme. Cheikh Sokhna, vous êtes directeur de recherche à l’IRD, responsable d’une unité de recherche mixte dénommée...

