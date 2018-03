Côte d’Ivoire/ Un chef de village invite l’État à dédommager sa communauté

Le village de Kondirdouo réquisitionné pour abriter le site du lycée agricole du Bounkani

Bouna, 05 mars (AIP)- Le chef du village de Kondirdouo, une localité située à huit kilomètres de Bouna sur l’axe de Doropo, et dont 208 hectares de terre ont été requestionnés pour la construction du tout premier lycée agricole du Bounkani, plaide auprès de l’Etat afin que sa communauté puisse entrer en possession des fonds prévus à cet effet. Selon le chef Hien Toulité, sa population privée de terres arables ne sait plus à quel saint se vouer pour faire fasse à la pitance quotidienne. Il estime que sa communauté sombre à petit feu dans les méandres de la pauvreté. Pourtant, il a indiqué qu’une expertise avait été menée par l’État à afin de dédommager les villageois dont les champs étaient sur ce site. » Depuis lors on attend et rien ne...

