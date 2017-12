Côte d’Ivoire / Un château d’eau d’un coût de 100 millions inauguré à Bandiahi (Daloa)

La secrétaire générale de préfecture de Daloa , le député de Bédiala, l'autorité coutumière et les populations de Bandiahi lors de l'inauguration , photo prise le 24 décembre à Bandiahi

Daloa, 25 déc (AIP) – Le château d’eau du village de Bandiahi dans la sous-préfecture de Bédiala d’un coût de 100 millions à 52 km de Daloa, a été inauguré dimanche par la secrétaire générale de préfecture 1, Sanogo Karidja épouse Dao. La réalisation de ce château d’eau , d’une capacité de 30 m3 et de huit bornes fontaines s’inscrit dans le cadre du projet PHAM financé par l’Union Européenne , l’Etat de Côte d’Ivoire et une contribution des cadres à hauteur de deux millions. Le député de Bédiala, Gadouan, Gonaté, Tiboué Tchin Michel, a remercié l’Union Européen, le gouvernement ivoirien et l’Office Nationale de l’Eau Potable (ONEP) pour la réalisation de l’ouvrage et souligné que son inauguration est une...

