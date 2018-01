Côte d’Ivoire/ Un centre Multimédia ouvert à Kong

Kong, 03 jan (AIP)- Un centre multimédia offert par l’Agence nationale du service universel des télécommunications (ANSUT) a été inauguré, samedi à Kong, dans le cadre de la vulgarisation des outils de l’information, en présence des cadres et élus du département. Equipé de 26 ordinateurs et d’une connexion à internet haut débit, le centre multimédia de Kong a coûté 36 millions de FCFA, a exposé le directeur national de l’ANSUT, Euloge Soro Kipeya, représentant du ministre de la Poste et de l’économie numérique, Bruno Koné. Le directeur a notifié que la réalisation de ce centre s’inscrit dans la politique du président de la République, celle de vulgariser les technologies de l’information et de la communication dans tout le pays, permettant à...

