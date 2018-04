Côte d’Ivoire/ Un canal de drainage de dépollution bientôt construit sur la route d’Alépé

La ministre de la salubrité et du développement durable, Anne Désirée Ouloto lançant son appel à Bouaké

Alépée, 15 avr( AIP)– Un canal de drainage en béton armé et de curage sera bientôt construit sur la voie menant à Alépée à partir d’Abidjan, dans le cadre du projet de dépollution complémentaire des sites de déversement des déchets toxiques du Probo Koala dans le district d’Abidjan, annonce le ministère de la Salubrité urbaine, de l’Environnement et du Développement durable. Cet ouvrage « viendra renforcer les mesures de dépollution déjà entreprises », a confié un riverain, Dongo Kouassi. Nanan N’Tamon N’Drin, chef du village Djibi, site de déversement des déchets toxiques sur la route d’Alépé se réjouit des travaux complémentaires de dépollution. « Ce projet va non seulement dissiper la peur des habitants de certains risques, mais nous permettront...

