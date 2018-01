Côte d’Ivoire/ Un cadre d’Abengourou offre deux tonnes de riz et un million FCFA aux commerçants sinistrés du marché central

M. Racine Mbengue (à gauche) remettant le don au président des commerçants du marché central d'Abengourou

Abengourou, 12 jan (AIP)- Le PDG de la société d’habitations modérées (SHM), Abdoulaye Racine Mbengue, fils du département d’Abengourou, a fait don vendredi de deux tonnes de riz et de la somme d’un million FCFA aux commerçants sinistrés du marché central d’Abengourou ravagé en partie par un incendie dans la nuit du 22 ou 23 décembre. « C’est une action citoyenne et un geste de solidarité du fils du terroir que je suis envers nos frères commerçants sinistrés », a signifié le donateur, ajoutant qu’en parelle situation il faut partager la peine de tous ceux qui sont touchés par le sinistre, notamment, le maire Amoikon Kouakou Banga. Ce dernier a exprimé son infinie gratitude au généreux donateur pour ce geste de compassion et solidarité à l’égard des commerçants...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.