Côte d’Ivoire / Un budget de 685 millions F CFA adopté par le conseil municipal de Tiassalé pour 2018

Le conseil municipal à l'issu de la quatrième session.

Tiassalé, 30 déc (AIP) – Le conseil municipal de la commune de Tiassalé a adopté un budget primitif de 685 millions de francs CFA pour l’année 2018. Ce budget adopté lors de la dernière réunion du conseil municipal tenue, vendredi, consacre 493 millions pour les charges de fonctionnement et 192 millions pour les investissements. Selon le maire, Sylla Soualiho, ce budget va servir à apurer en totalité ou en partie les dettes des projets réalisés d’une part, et d’autre part, et va permettre d’achever ou de continuer les réalisations en cours. Pour lui, « il n’est point besoin d’entamer de nouveaux projets, tant que ceux en cours ou réalisés ne sont pas soldés « . Le maire a par ailleurs informé le conseil municipal que la...

