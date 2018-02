L’école primaire de Lagbotadjoté

Téhini, 23 fév (AIP) – Les écoles primaires de Lagbotadjoté et de Govitan, respectivement à 45 km de Téhini et à 35 km de Téhini, ont reçu officiellement un bâtiment de trois classes et un bureau. Les clés de ces joyaux architecturaux ont été remises par le président du conseil régional du Bounkani, Hien Philippe, jeudi, en présence des autorités administratives de ces localités. (AIP) ga/kkf/kp

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.