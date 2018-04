Côte d’Ivoire/ Un atelier sur les mécanismes de gestion de conflits à Bouna

Des participants à l'atelier sur les mécanismes de gestion de crises à Bouna

Bouna, 19 avr (AIP)- Les membres des comités de paix renforcent leurs capacités en matière de gestion et de prévention de conflits, à travers un atelier de trois jours, qui s’achève ce jeudi, à la sous-préfecture de Bouna. Cet atelier, ouvert mardi, vise à mieux outiller les acteurs des comités de paix et de veille et des espaces amis des femmes pour la paix sur les mécanismes de gestion de conflits, des violences basées sur le genre, la gestion des données y afférentes. Après l’éclatement de la crise de Bouna, des groupements de femmes et comités de paix ont été installés dans des villages ainsi qu’a Bouna aux fins de prôner le message de cohésion sociale. Selon le directeur régional de la Femme, de la Promotion de l’Enfant et de la Solidarité...

