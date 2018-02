Côte d’Ivoire/ Un atelier régional de formation pour la consolidation de la paix dans le Bounkani

La table de séance de l'atelier sur la cohésion sociale

Bouna, 23 fév (AIP)-Le Médiateur de la République, l’ONG SMET.J (Search of Sustainable solution by technical mediation to Establish behavior transformation), la Commission nationale des Droits de l’Homme (CNDHCI) et le Ministère de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité (MFPES ) organisent depuis jeudi, un atelier régional de formation des acteurs, en vue de l’implication effective des membres du comité de suivi local, des acteurs locaux sans distinction, dans le processus de consolidation de la paix et de renforcement de la cohésion sociale, au profit de la région du Bounkani. De façon générale, cet atelier vise à créer les conditions d’appropriation individuelle et collective des valeurs de paix et de cohésion sociale, et à renforcer les capacités...

