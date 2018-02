Côte d’Ivoire / Un atelier d’appropriation des textes régissant le transport ouvert à Abidjan

Le ministre des Transports, Amadou Koné se réjouit de la tenue des travaux.

Abidjan, 22 fév (AIP) – Un atelier d’information, de sensibilisation et d’appropriation des textes régissant le secteur du transport routier en Côte d’Ivoire a démarré jeudi à Abidjan, pour vulgariser les textes règlementaires du transport routier en vigueur en Côte d’Ivoire en vue d’un changement de comportement dans le milieu. Le ministre des Transports, Amadou Koné a souligné que cet atelier, prévu pour durer trois jours, permettra d’apprendre aux acteurs et partenaires du monde du transport routier, l’ensemble des textes régissant le secteur pour une meilleure vulgarisation sur le terrain. Il a réaffirmé que les travaux permettront de faire face aux nombreux dysfonctionnements constatés et décriés dans le secteur du transport routier. Le Gouvernement...

