Côte d’Ivoire/ Un arbre de Noël à l’orphelinat de Soubré

Des bénéficiaires de l'arbre de Noël

Soubré, 23 déc (AIP)- Le conseil régional de la Nawa a offert, jeudi, un arbre de Noël à l’orphelinat de Soubré. «Nous avons décidé cette année encore de mettre du boom au coeur des enfants de notre orphelinat, afin que ces derniers, ce jour spécial de Noël, ne se sentent pas dans l’oubli et dans le désespoir. (…). Ils ont besoin de nous, de notre amour, de notre présence pour grandir dans un meilleur environnement. Nous sommes leur famille et nous nous devons de répondre à leurs besoins », a justifié le sous-directeur des affaires sociales et culturelles au conseil régional, Podé Pierre. Quant à la responsable de l’orphelinat, Ouédraogo Maimouna, elle a affirmé, « je suis heureuse, car ces cadeaux vont soulager les orphelins qui ont besoin, comme...

